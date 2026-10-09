Дело «Рыбаря» обостряется: Россия потребовала объяснить задержание Звинчука

Посольство России направило черногорской стороне официальные запросы с требованием разъяснить причины задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и членов его команды.
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Страна непуганых идиотов. Уж кто-кто, а этот товаристч должен был знать, что черногорцы хоть и "братушки", но страну свою просрали так же, как и Украина., что правят там НАТОвские марионетки, и нпкто особо не возмущается. Какого хрена его туда понесло!?