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ВК Пресс

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Дело «Рыбаря» обостряется: Россия потребовала объяснить задержание Звинчука

Дело «Рыбаря» обостряется: Россия потребовала объяснить задержание Звинчука

Посольство России направило черногорской стороне официальные запросы с требованием разъяснить причины задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и членов его команды.

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Андрей Баканин

Страна непуганых идиотов. Уж кто-кто, а этот товаристч должен был знать, что черногорцы хоть и "братушки", но страну свою просрали так же, как и Украина., что правят там НАТОвские марионетки, и нпкто особо не возмущается. Какого хрена его туда понесло!?