Адвокаты Евгении Гуцул подадут жалобы в ЕСПЧ о нарушении прав человека

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), касающуюся нарушения прав человека и преследования оппозиции в Молдавии, сообщила адвокат гагаузского политика Наталья Байрам.
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