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Хавбек «Крыльев» Салтыков о 2-м месте в РПЛ: «Классная атмосфера в команде, везение, к каждому сопернику подходим индивидуально»

Хавбек «Крыльев» Салтыков о 2-м месте в РПЛ: «Классная атмосфера в команде, везение, к каждому сопернику подходим индивидуально»

«Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде.

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