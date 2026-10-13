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Посол РФ в Нидерландах об отказе в визах гимнасткам: «Налицо намеренная попытка политико-бюрократическим способом ослабить нашу команду»

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин прокомментировал невыдачу виз российским гимнасткам. Нидерланды отказали Ангелине Мельниковой , Виктории Листуновой и  Анне Калмыковой в визах для участия в чемпионате мира в Роттердаме.

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