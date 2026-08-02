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Аргументы и Факты

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Генералы ВСУ бросились в бегство: Зеленский и Драпатый застряли в тупике

Генералы ВСУ бросились в бегство: Зеленский и Драпатый застряли в тупике

После отставки главкома ВСУ Сырского украинские генералы заявили о желании уйти на пенсию. На этом фоне в интервью американским журналистам Зеленский запутался в собственном вранье и занизил свои же цифры о потерях ВСУ.

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