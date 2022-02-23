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Эпидемиолог Константинов заявил, что переболевшим COVID-19 не стоит ехать на море в течение месяца после выздоровления

Эпидемиолог Константинов заявил, что переболевшим COVID-19 не стоит ехать на море в течение месяца после выздоровления

Эпидемиолог Дмитрий Константинов в рамках беседы с представителями СМИ в среду, 23 февраля, рассказал, когда можно ехать на море после COVID-19 и кому следует воздержаться от таких поездок.

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