Эпидемиолог Константинов заявил, что переболевшим COVID-19 не стоит ехать на море в течение месяца после выздоровления

Эпидемиолог Дмитрий Константинов в рамках беседы с представителями СМИ в среду, 23 февраля, рассказал, когда можно ехать на море после COVID-19 и кому следует воздержаться от таких поездок.
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