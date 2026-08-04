Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Украинские АЗС бьют ценовые рекорды: дизель приближается к 100 гривнам

Украинские АЗС бьют ценовые рекорды: дизель приближается к 100 гривнам

Что происходит с топливным рынком Украины?Цены на топливо на Украине продолжают расти. Как сообщает РБК-Украина, за десять дней дизельное топливо подорожало особенно сильно — на некоторых АЗС цена перешагнула отметку в 96 гривен за литр (173 рубля).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии