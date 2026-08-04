Украинские АЗС бьют ценовые рекорды: дизель приближается к 100 гривнам

Что происходит с топливным рынком Украины?Цены на топливо на Украине продолжают расти. Как сообщает РБК-Украина, за десять дней дизельное топливо подорожало особенно сильно — на некоторых АЗС цена перешагнула отметку в 96 гривен за литр (173 рубля).
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