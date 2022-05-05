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Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 5000 рублей начнется с 6 мая

Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 5000 рублей начнется с 6 мая

Российским пенсионерам рассказали о разовой денежной выплате, начислять которую начнут уже с 6 мая. Размер такого единовременного пособия составит пять тысяч рублей, а выдавать деньги пожилым гражданам будут в разных регионах, сообщает PRIMPRESS.

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