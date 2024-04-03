Суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты в Приамурье

В Благовещенском городском суде вынесли постановление об аресте замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора до 25 мая.
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