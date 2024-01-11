Путин: нет оснований полагать, что бюджет по модернизации ЖКХ нужно сокращать

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).
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