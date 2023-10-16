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Парламентская газета

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В федеральном бюджете увеличено финансирование социальных направлений

В федеральном бюджете увеличено финансирование социальных направлений

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко в начале октября принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и встретился с участниками всероссийского конкурса «Флагманы образования».

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