В федеральном бюджете увеличено финансирование социальных направлений

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко в начале октября принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и встретился с участниками всероссийского конкурса «Флагманы образования».