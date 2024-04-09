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Как поэт Шарль Бодлер придумал контркультуру

Как поэт Шарль Бодлер придумал контркультуру

9 апреля 1821 года родился Шарль Бодлер — главный «проклятый поэт» в истории. О его зеленых волосах, пристрастии к гашишу, запрещенных стихах и новаторстве, навсегда изменившем мировую культуру, — в материале «Сноба».

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