Президент Аргентины Милей назвал центризм и умеренность глупостью

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал склонность к центризму в политике глупостью. Его заявление на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Буэнос-Айресе цитирует ТАСС.
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