Русский компас Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку Фото: тг-канал "Мигранты — всё как есть".
Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку
Комментарии
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Сергей 166
Для начала на законодательном уровне разрешить вмешиваться. Ибо сядут они благодаря судейским и прокурорским. И тут первые вопросы депутатам нашим от Едим Россию- доколе?
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Кругов во власти - одни предатели... Какая СУКА впустила в МОЮ страну всех этих ЗВЕРЬКОВ? - "Где же мы их ХОРОНИТЬ то всех будем?.." (с).
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2 час.
147683 Сероев
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ВЗЯТОЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙ ЗНАЧИТ НЕТ ЗАКОНА НЕТ СУДОВ И НЕТ ВЛАСТИ
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1 час.
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