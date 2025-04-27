Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку

Сергей 166 Для начала на законодательном уровне разрешить вмешиваться. Ибо сядут они благодаря судейским и прокурорским. И тут первые вопросы депутатам нашим от Едим Россию- доколе?

ВУ Владимир Уфимцев Кругов во власти - одни предатели... Какая СУКА впустила в МОЮ страну всех этих ЗВЕРЬКОВ? - "Где же мы их ХОРОНИТЬ то всех будем?.." (с).