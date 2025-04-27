Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 147683 Сероев
    Да вы шо своих не сажають Вон Иванов ощибочно признали вором теперь пишут что просто растратчик небольших миллиардов ..."Путин спас генер...
  • Татьянка Яцук
    продолжжу фразу- власти...Тут вам не там: и...
  • Игорь Кузнецов
    Значит настало время признать участие военных из КНДР в вооружённом противостоянии на Украине после того, как уже тыс...Долг погашен. Бой...

Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку

Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку

Русский компас Вместо 15 лет тюрьмы суд отпустил Сулеймана и Гюнай, душивших девочку Фото: тг-канал "Мигранты — всё как есть".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей 166
Для начала на законодательном уровне разрешить вмешиваться. Ибо сядут они благодаря судейским и прокурорским. И тут первые вопросы депутатам нашим от Едим Россию- доколе?
Ответить
2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Кругов во власти - одни предатели... Какая СУКА впустила в МОЮ страну всех этих ЗВЕРЬКОВ? - &quot;Где же мы их ХОРОНИТЬ то всех будем?..&quot; (с).
Ответить
2 час.
147683 Сероев
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ВЗЯТОЧНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ СУДЕЙ ЗНАЧИТ НЕТ ЗАКОНА НЕТ СУДОВ И НЕТ ВЛАСТИ
Ответить
1 час.
наверх