И назвала всех воюющих мобилизованных и добровольцев идиотами. Еще раньше в эфире «Эха Москвы» заявляла, что Россия должна заплатить Украине за Крым.
В декабре 2022 года Ирина Хакамада прямым текстом сказала «Мы Родине ничего не должны»
Комментарии
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СГ
Сергей Голубь
И после всего этого находятся же идиоты, которые несут ей деньги! Которых она опосредованно называет быдлом! Неужели у них нет чувства собственного достоинства!
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Платят пригласившие, а не пришедшие. И не из собственного кармана, а из бюджета. Схема такая - у организаторов есть бюджет, пополняемый государством. Они планируют выступления, приглашают Хакамаду, заключают с ней контракт. А пришел кто - не пришел, деньги по контракту она получит.
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11 мин.
Дмитрий Бакланов
Подумаешь, зал пуст, бюджет освоен и часть легла уже в их карман.
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10 мин.
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