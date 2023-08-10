В декабре 2022 года Ирина Хакамада прямым текстом сказала «Мы Родине ничего не должны»

И после всего этого находятся же идиоты, которые несут ей деньги! Которых она опосредованно называет быдлом! Неужели у них нет чувства собственного достоинства!

Дмитрий Бакланов

Платят пригласившие, а не пришедшие. И не из собственного кармана, а из бюджета. Схема такая - у организаторов есть бюджет, пополняемый государством. Они планируют выступления, приглашают Хакамаду, заключают с ней контракт. А пришел кто - не пришел, деньги по контракту она получит.