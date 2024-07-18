Попова предупредила о возможности ЧС из-за холеры

Сегодня серьезную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций представляет холера, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции БРИКС, посвященной биологическим угрозам, передает 18 июля РИА Новости.
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