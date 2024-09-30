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В Госдуме поддержали изменение правил регистрации сделок с недвижимостью

В Госдуме поддержали изменение правил регистрации сделок с недвижимостью

В поправках идет речь об оформлении электронных документов, необходимых для государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость Банкам будет проще оформлять сделки с недвижимостью при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

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