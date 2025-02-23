Военная полицейские ЦВО провели урок мужества для кировских кадет

В ходе занятия военные полицейские рассказали кадетам о важности выполнения воинского долга, подвигах героев Отечества, а также о роли военной полиции в обеспечении правопорядка и дисциплины в Вооружённых Силах Российской Федерации.
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