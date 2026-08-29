Почему я устал быть единственным взрослым в собственном браке

Десять лет в реанимации научили меня простой истине: усталость бывает разной. Бывает физическая, когда после суточной смены не чувствуешь ног.
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