Huawei Mate XT 2 получит скрытый режим экрана: со стороны люди увидят только чёрный дисплей

Huawei Mate XT 2 станет первым складным устройством с аппаратной защитой от подглядывания Huawei готовит для Mate XT 2 новую функцию приватности, которая должна защитить владельца смартфона от любопытных взглядов.
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