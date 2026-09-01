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Huawei Mate XT 2 получит скрытый режим экрана: со стороны люди увидят только чёрный дисплей

Huawei Mate XT 2 получит скрытый режим экрана: со стороны люди увидят только чёрный дисплей

Huawei Mate XT 2 станет первым складным устройством с аппаратной защитой от подглядывания Huawei готовит для Mate XT 2 новую функцию приватности, которая должна защитить владельца смартфона от любопытных взглядов.

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