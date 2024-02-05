Дочь Майкла Джексона для церемонии Грэмми замазала 80 татуировок

Дочь ушедшего из жизни короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис появилась на церемонии вручения премии "Грэмми-2024", прошедшей в Лос-Анджелесе, в откровенном черном платье из новой коллекции Celine с вырезом на животе и разрезом на бедре, а также обнаженными плечами .