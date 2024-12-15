Всё с ног на голову: Мандарины по космическим ценам. Чего ждать к Новому году?

Сложно представить Новый год без мандаринов. Но в этом году всё как-то с ног на голову: то, что на прилавках, продают по космическим ценам - от 160 рублей за килограмм (не очень вкусные) до 360 с лишним (сладкие, но ананас в пересчёте на кило выходит дешевле).