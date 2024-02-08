Интервью Такера Карлсона с Путиным выйдет в ночь на 9 февраля

Журналист уже покинул Россию.фото: Gage Skidmore/commons.wikiрedia.org--> Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в пятницу, 9 февраля, в 2 часа ночи по московскому времени.
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