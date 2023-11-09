Тайна США и Украины становится явной: О чём шепчут за кулисами в Германии

На мировой арене ожидаются крупные кадровые перестановки. Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком рассказал, о чём говорят за кулисами в Германии.
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