Почему самокатам разрешено ездить по тротуарам

Вопрос от читателя «За рулем»:– Как «профессионального» пешехода меня интересует ваше мнение: почему до сих пор самокатам разрешено ездить по тротуарам? Страдают самые незащищенные участники движения, в том числе дети.
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