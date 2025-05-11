Словно конец света: почему извержения вулканов сопровождаются грозой

Patrick Pleul/AP/TASS Почему вулканы можно назвать химическими лабораториями Земли? Зачем ученые собирают лаву на Камчатке? И кто такие "черные курильщики"? Удивительные факты о вулканах рассказывает программа "Как устроен мир" с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.