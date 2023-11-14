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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Нефтехимика» об уходе канадца Камара: «Человек 10 матчей подряд не забивает, привозит удаления. Легионер должен давать результат в каждой игре»

Клуб расторг контракт с 30-летним канадцем, вскоре после этого перешедшим в «Барыс».  В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 9 (3+6) очков в 25 играх при полезности «минус 11».

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