Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине

Вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп во время выступления на митинге в Пенсильвании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии