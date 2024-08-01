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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине

Вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший глава американского государства Дональд Трамп во время выступления на митинге в Пенсильвании.

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