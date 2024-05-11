ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С МИГРАНТАМИ, БГГГУра! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами.
Как решить проблему с мигрантами
Комментарии
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tsan tsan
Зачем так много слов ? Чтобы решить проблему с мигрантами, надо просто соблюдать дух и букву миграционного законодательства и вбить всем в головы, чем трудовая миграция отличается от миграции.
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8 час.
Юрий Ильинов
не надо бить головы.
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8 час.
БВ
Борис Выдрин
Иными словами, компании Володина следует обсудить и принять закон, аннулирующий все документы Ельцинской братии о разрушении СССР. Закон о референдуме на тему восстановления законности Союза ССР. Предложение дельное.
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4 час.
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