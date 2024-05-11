Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    Иными словами, компании Володина следует обсудить и принять закон, аннулирующий все документы Ельцинской братии о раз...Как решить пробле...
  • Юрий Ильинов
    не надо бить головы.Как решить пробле...
  • tsan tsan
    Зачем так много слов ? Чтобы решить проблему с мигрантами, надо просто соблюдать дух и букву миграционного законодате...Как решить пробле...

Как решить проблему с мигрантами

Как решить проблему с мигрантами

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С МИГРАНТАМИ, БГГГУра! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Зачем так много слов ? Чтобы решить проблему с мигрантами, надо просто соблюдать дух и букву миграционного законодательства и вбить всем в головы, чем трудовая миграция отличается от миграции.
Ответить
8 час.
Юрий Ильинов
не надо бить головы.
Ответить
8 час.
БВ
Борис Выдрин
Иными словами, компании Володина следует обсудить и принять закон, аннулирующий все документы Ельцинской братии о разрушении СССР. Закон о референдуме на тему восстановления законности Союза ССР. Предложение дельное.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх