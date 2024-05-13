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О назначении Белоусова

О назначении Белоусова

О том, что Сергея Шойгу убрали от Министерства обороны, все уже слышали. Назначен Министром обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер правительства.

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Комментарии
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Алексей Тан
На Украине Россия уже! .. победила, а России не обходима БОЛЬШАЯ победа!!.... а ОНА возможна только... после победы... на Ближнем Востоке и в Африке!!!... И когда философ Дугин, комментировал назначение на должность М.О. Белоусова... он именно и писал... о БОЛЬШОЙ победе.... И пусть НИ КТО не надеется!!... Россия на европейский полуостров... не пойдёт!!!.. со своим дерьмом, будете сами разбираться!! или это сделают &quot;звери дикие&quot;... А Россия ... на оборот, сама будет очищаться, от разных инородцев, &quot;душой обрезанные&quot;... И к себе вас пускать больше не будет!!!... за весь 20-тый век... узнали, кто вы!!.
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