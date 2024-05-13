О назначении Белоусова

Алексей Тан

На Украине Россия уже! .. победила, а России не обходима БОЛЬШАЯ победа!!.... а ОНА возможна только... после победы... на Ближнем Востоке и в Африке!!!... И когда философ Дугин, комментировал назначение на должность М.О. Белоусова... он именно и писал... о БОЛЬШОЙ победе.... И пусть НИ КТО не надеется!!... Россия на европейский полуостров... не пойдёт!!!.. со своим дерьмом, будете сами разбираться!! или это сделают "звери дикие"... А Россия ... на оборот, сама будет очищаться, от разных инородцев, "душой обрезанные"... И к себе вас пускать больше не будет!!!... за весь 20-тый век... узнали, кто вы!!.