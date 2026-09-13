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Царьград

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Угроза атаки дронов в Казани: очевидцы сняли обстановку в городе

Угроза атаки дронов в Казани: очевидцы сняли обстановку в городе

В ночь на воскресенье в Казани объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов и включили сирены воздушной тревоги.

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