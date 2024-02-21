Губернатор штата Миссури объявил об отправке 200 бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Штат Миссури направит бойцов национальной гвардии на помощь властям Техаса в охране южной границы. Об этом сообщил губернатор региона Майк Парсон 20 февраля в ходе пресс-конференции, которая была опубликована на сайте телеканала ABC 17.
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