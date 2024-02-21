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Губернатор штата Миссури объявил об отправке 200 бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Губернатор штата Миссури объявил об отправке 200 бойцов нацгвардии на помощь Техасу

Штат Миссури направит бойцов национальной гвардии на помощь властям Техаса в охране южной границы. Об этом сообщил губернатор региона Майк Парсон 20 февраля в ходе пресс-конференции, которая была опубликована на сайте телеканала ABC 17.

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