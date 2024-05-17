В России предложили снизить тарифы на проезд по платным дорогам для мотоциклистов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал эту инициативу В настоящее время мотоциклисты оплачивают проезд по платным дорогам наравне с автовладельцами, хотя мотоциклы наносят меньший ущерб дорожному покрытию по сравнению с автомобилями и грузовиками.
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