В России предложили снизить тарифы на проезд по платным дорогам для мотоциклистов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал эту инициативу В настоящее время мотоциклисты оплачивают проезд по платным дорогам наравне с автовладельцами, хотя мотоциклы наносят меньший ущерб дорожному покрытию по сравнению с автомобилями и грузовиками.