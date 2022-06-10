Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр волочугин
    сука ты тварь кто такой, чтобы страну целую чморить, не понимаю, раньше КГБ лучше работалоТомас Бах разоткр...
  • александр волочугин
    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
  • Александр
    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

Кержаков еще раз подтвердил, что «Нижний Новгород» на него, похоже, больше не рассчитывает

Кержаков еще раз подтвердил, что «Нижний Новгород» на него, похоже, больше не рассчитывает

Российский тренер Александр Кержаков, у которого недавно истёк контракт с «Нижним Новгородом», выразил готовность рассматривать предложения от других клубов, поскольку со стороны волжан предложения о продлении сотрудничества ему не поступало.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх