Кержаков еще раз подтвердил, что «Нижний Новгород» на него, похоже, больше не рассчитывает

Российский тренер Александр Кержаков, у которого недавно истёк контракт с «Нижним Новгородом», выразил готовность рассматривать предложения от других клубов, поскольку со стороны волжан предложения о продлении сотрудничества ему не поступало.
Российский тренер Александр Кержаков, у которого недавно истёк контракт с «Нижним Новгородом», выразил готовность рассматривать предложения от других клубов, поскольку со стороны волжан предложения о продлении сотрудничества ему не поступало.
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