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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Одна из лучших". Участники "Народного знака качества" поделились впечатлениями

"Одна из лучших". Участники "Народного знака качества" поделились впечатлениями

Вручение статуэток было очень эмоциональным. Как мы и планировали "И Оскар достается…" Неподдельные эмоции победителей – это здорово, посчитали организаторы проекта "Народный знак качества" информационное агентство "Амител" и радиостанция радиостанция Business FM* Барнаул.

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