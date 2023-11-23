"Одна из лучших". Участники "Народного знака качества" поделились впечатлениями

Вручение статуэток было очень эмоциональным. Как мы и планировали "И Оскар достается…" Неподдельные эмоции победителей – это здорово, посчитали организаторы проекта "Народный знак качества" информационное агентство "Амител" и радиостанция радиостанция Business FM* Барнаул.