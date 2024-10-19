Священника из Санкт-Петербурга могут привлечь к суду за пропаганду ЛГБТ*

Председателя «Немецкой Евангелическо-лютеранской общины» Владислава Бухтоярова могут привлечь к уголовной ответственности по обвинениям в пропаганде ЛГБТ* и дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
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