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МОСИНФОРМ

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Четыре новых участка выделенных полос заработают с 10 октября

Четыре новых участка выделенных полос заработают с 10 октября

С 10 октября в Москве начнут действовать четыре новых участка выделенных полос. Их суммарная длина составит около 1,3 километра.

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