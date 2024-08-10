Генсек РФС: «Когда спрашивают, почему сборная играет с командой, не соответствующей уровню крутости, возникает вопрос к уважаемому человеку – пусть расскажет, с кем надо и возможно играть»

– РФС объявлял о возможной организации товарищеского турнира для сборной России. Насколько реально, что это может произойти уже в 2025 году? –Если будет возможность у ряда стран, но, опять же, такой турнир – это совокупность товарищеских матчей, а не кубок длиной в месяц.