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Байден и Нетаньяху продолжат работу над освобождением заложников

Байден и Нетаньяху продолжат работу над освобождением заложников

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришли к единому мнению, что работа над освобождением взятых плен палестинским движением ХАМАС заложников не завершена и ее необходимо продолжать.

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