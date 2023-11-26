Байден и Нетаньяху продолжат работу над освобождением заложников

REUTERS/Evelyn Hockstein Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришли к единому мнению, что работа над освобождением взятых плен палестинским движением ХАМАС заложников не завершена и ее необходимо продолжать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии