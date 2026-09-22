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Монтаж 300-тонного трансформатора завершит модернизацию Красноярской ГЭС

Монтаж 300-тонного трансформатора завершит модернизацию Красноярской ГЭС

На Красноярской ГЭС демонтировали старый трансформатор и начали подготовку к установке последнего, седьмого трехфазного силового трансформатора мощностью 630 МВА по проекту модернизации «Новая энергия» холдинга Эн+.

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