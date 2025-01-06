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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демидов – лучший нападающий и новичок недели в КХЛ. Форварда СКА назвали лучшим новичком в 5-й раз в сезоне

Лучшим вратарем стал Александр Трушков («Лада»), одержавший одну победу в трех матчах недели, еще в одной игре его команда добилась победы в серии бросков.

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