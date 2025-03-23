Худшие запасы за несколько лет: Европа с тоской смотрит на свои газовые хранилища

Потребление газа в ЕС растет вопреки разговорам о ветряках Георгий Смирнов Фото: ZB / Global Look Press Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Сергей Ветчинин Евросоюз в феврале увеличил потребление газа на 21% в годовом выражении, до 38 млрд куб.