 Чем опасно избыточное потребление мандаринов, рассказал врач

Чем опасно избыточное потребление мандаринов, рассказал врачОкрашивание кожи в желто-оранжевый цвет происходит из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием каротиноидов, например, моркови, тыквы, шпината, хурмы, иногда мандаринов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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