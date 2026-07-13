Песков: Россия не будет доказывать использование Прибалтики как "неба для ударов"

Русские военные отслеживают траектории дронов, используемых для ударов по городам страны.Россия располагает информацией о полётах украинских беспилотников и их маршрутах, поэтому не считает нужным предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Прибалтики для атак по России.