Песков: Россия не будет доказывать использование Прибалтики как "неба для ударов"

Русские военные отслеживают траектории дронов, используемых для ударов по городам страны.Россия располагает информацией о полётах украинских беспилотников и их маршрутах, поэтому не считает нужным предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Прибалтики для атак по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии