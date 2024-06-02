На заседании Совета министров ОДКБ, министр обороны России Андрей Белоусов сделал ряд ключевых заявлений, касающихся текущей военно-политической ситуации.
Белоусов: "Стратегического поражения не будет." Министр сделал ряд ключевых заявлений об армии РФ
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Будет так как сказал Белоусов!!! Генералитет очистит от паркетных генералов! Провести аудит по личной собственности генералов! Излишки отдать ВОИНАМ ИНВАЛИДАМ!
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12 час.
Александр Зиборов
Бог в помощь Андрею Белоусову! Мы - русские! С нами бог!..
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9 час.
басурманин шкодник
Три дня....покинуть мирным жителям Харьков.И стереть его с лица земли.Сколько ещё надо похоронить воинов и детей ,что бы красные линии покраснели от крови.У меня уже детей не осталось!Племянников то же .Кого ещё бросить в этот адский котел.Сам уже старый...
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4 час.
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