Белоусов: "Стратегического поражения не будет." Министр сделал ряд ключевых заявлений об армии РФ

Будет так как сказал Белоусов!!! Генералитет очистит от паркетных генералов! Провести аудит по личной собственности генералов! Излишки отдать ВОИНАМ ИНВАЛИДАМ!

басурманин шкодник

Три дня....покинуть мирным жителям Харьков.И стереть его с лица земли.Сколько ещё надо похоронить воинов и детей ,что бы красные линии покраснели от крови.У меня уже детей не осталось!Племянников то же .Кого ещё бросить в этот адский котел.Сам уже старый...