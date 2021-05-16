ЕС проведет экстренную конференцию по ситуации Израиля и Палестины

ТАСС/JOHN THYS Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назначил на 18 мая экстренную видеоконференцию совета ЕС по ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.