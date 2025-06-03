На Алтае банда аферистов обманула 82 пенсионера под видом ремонта окон и розеток

Стоимость навязанных услуг варьировалась от 5 тысяч до 90 тысяч рублей В Алтайском крае перед судом предстанут девять аферистов, которые под предлогом ремонта окон и розеток обманывали пенсионеров, причем некоторых неоднократно, сообщает региональное МВД.