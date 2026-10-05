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ИА Регнум

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Эксперт Лукацкий предупредил об опасности QR-кодов на самокатах и банкоматах

За QR-кодом может скрываться фишинговая ссылка. Поддельные коды мошенники наклеивают на остановках, у банкоматов и на самокатах.

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