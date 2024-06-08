СМИ: Провал американского проекта «Вулкан» говорит о том, что в США так и не смогли полноценно заменить российские РД-180

Сегодня 1K прочитали Стало известно о том, что довольно высокопоставленный офицер ВВС США направил довольно резкое письмо в адрес оборонных подрядчиков из-за серьезной задержки ввода в эксплуатацию тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur.