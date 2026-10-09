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Очереди на АЗС Омска после атаки БПЛА 9 октября, есть ли дефицит бензина

Очереди на АЗС Омска после атаки БПЛА 9 октября, есть ли дефицит бензина

Очереди на заправках Омска 9 октября 2026 года могли сохраниться после вчерашнего вечера. Ажиотаж возник на фоне атаки беспилотников и объявленной в регионе опасности БПЛА.

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